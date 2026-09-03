Геологи открыли 162 новых месторождения в России с начала 2026 года

Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме.Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме.
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