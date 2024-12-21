Жить веселее. Врач Антонов рассказал, сколько вина может заменить виагру

Итальянские ученые утверждают, что красное вино действует на мужчин как виагра. Его регулярное употребление, наряду с цитрусовыми, фруктами и ягодами, существенно сокращает вероятность появления эректильной дисфункции.
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