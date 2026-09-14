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Регионы России

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ВС РФ уничтожили завод украинских химподрывных устройств и цех по сборке беспилотных катеров

ВС РФ уничтожили завод украинских химподрывных устройств и цех по сборке беспилотных катеров

Российские военные обнаружили и уничтожили на освобожденной территории Донецкой Народной Республики (ДНР) мастерскую Вооружённых сил Украины (ВСУ) по производству химических взрывных устройств, информирует пресс-служба УФСБ России по ДНР.

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