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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» может получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави

«Барса» может получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

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