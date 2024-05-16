Развожаев: В Севастополе отражается атака БПЛА

Севастопольский градоначальник Михаил Развожаев поделился сведениями о том, что находящиеся на дежурстве подразделения Вооружённых сил Российской Федерации отражают налёт вражеских боевых беспилотных летательных аппаратов.
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