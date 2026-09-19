Трамп-младший вернет Умару Кремлеву деньги за свадебные вечеринки на Багамах

© Graeme Sloan/CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын пообещал вернуть президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву деньги, потраченные на две вечеринки после его свадьбы на Багамах.
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