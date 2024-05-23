На Камчатке начался период сдачи Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников

Сегодня на Камчатке начался основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первый день экзаменов принес успех более чем 400 одиннадцатиклассникам, которые выполнили задания по химии, литературе и географии.
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