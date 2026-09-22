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Аргументы и Факты

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Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

Один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область.

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