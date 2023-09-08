Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ожидании от партнеров усилий по изоляции РФ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что объединение ожидает от своих партнеров, в том числе Грузии, усилий по изоляции России, передает ТАСС.
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