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Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ожидании от партнеров усилий по изоляции РФ

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ожидании от партнеров усилий по изоляции РФ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что объединение ожидает от своих партнеров, в том числе Грузии, усилий по изоляции России, передает ТАСС.

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