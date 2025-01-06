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Пронедра

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Зачем ВСУ наносят масштабный удар под Курском, а наша группа Аида стоит насмерть, отбивая наступление боевиков

Зачем ВСУ наносят масштабный удар под Курском, а наша группа Аида стоит насмерть, отбивая наступление боевиков

Зачем ВСУ наносят масштабный удар под Курском, а наша группа Аида стоит насмерть, отбивая наступление боевиков Юлия СоколоваМасштабное наступление ВСУ под Курском стало главным событием недели в зоне СВО.

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