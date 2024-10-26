Обнуления балансов между бывшими партнерами

Если отношения не сложились, кто-то из партнеров может накапливать в душе негатив, обиды и горечь. Как избавиться от этих эмоциональных шлаков и освободиться от отрицательных переживаний? Предлагаем полезную практику, которая поможет обнулить балансы.
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