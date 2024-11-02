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Новосибирец подарил Артемию Лебедеву часть легендарной неоновой вывески

Новосибирец подарил Артемию Лебедеву часть легендарной неоновой вывески

Вывеску "Косметический кабинет" недавно восстановили на углу Советской и Коммунистической.Новосибирец Любим Любаев подарил часть неоновой вывески "Косметический кабинет", которую недавно восстановили на углу Советской и Коммунистической, блогеру Артемию Лебедеву.

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