Новосибирец подарил Артемию Лебедеву часть легендарной неоновой вывески

Вывеску "Косметический кабинет" недавно восстановили на углу Советской и Коммунистической.Новосибирец Любим Любаев подарил часть неоновой вывески "Косметический кабинет", которую недавно восстановили на углу Советской и Коммунистической, блогеру Артемию Лебедеву.