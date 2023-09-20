Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предрекла резкое падение поддержки Украины со стороны Запада.Издание BALTNEWS опубликовало аналитический материал, в котором говорится о разрушении единства союзников Украины на Западе.
"Украинский консенсус" в ЕС потерпел крах — BALTNEWS
Комментарии
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Александр Свитайло
Правду не скрыть, хотя и очень они старались. Сначала запретили вещание RT у себя, потом закрыли все российские СМИ, короче, пытались устроить над собой информационный колпак. Потом дальше, запретили въезд россиянам, боятся всего российского, даже туалетной бумаги (а вдруг там напечатана газета "Правда"?), хотя раньше наоборот, обвиняли СССР, что он ограничивает выезд свои жителям в "процветающую" Европу))) Всегда был уверен, что время расставит все точки над i....
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