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"Украинский консенсус" в ЕС потерпел крах — BALTNEWS

"Украинский консенсус" в ЕС потерпел крах — BALTNEWS

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предрекла резкое падение поддержки Украины со стороны Запада.Издание BALTNEWS опубликовало аналитический материал, в котором говорится о разрушении единства союзников Украины на Западе.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Правду не скрыть, хотя и очень они старались. Сначала запретили вещание RT у себя, потом закрыли все российские СМИ, короче, пытались устроить над собой информационный колпак. Потом дальше, запретили въезд россиянам, боятся всего российского, даже туалетной бумаги (а вдруг там напечатана газета &quot;Правда&quot;?), хотя раньше наоборот, обвиняли СССР, что он  ограничивает выезд свои жителям в &quot;процветающую&quot; Европу))) Всегда был уверен, что время расставит все точки над i....
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