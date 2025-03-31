Сплошная польза: регулярное донорство может положительно сказываться на состоянии крови самих доноров

Похоже, частая сдача крови стимулирует благотворные мутации в одном важном гене Регулярное донорство крови может не только спасти жизни других людей, но и улучшить здоровье крови самого донора на генетическом уровне.
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