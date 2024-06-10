В Красногвардейском районе Петербурга запустят производство гомеопатии

В Красногвардейском районе Петербурга намерены построить завод по выпуску гомеопатических лекарств.В Красногвардейском районе Петербурга собираются построить завод по производству гомеопатических средств.
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