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В Красногвардейском районе Петербурга запустят производство гомеопатии

В Красногвардейском районе Петербурга запустят производство гомеопатии

В Красногвардейском районе Петербурга намерены построить завод по выпуску гомеопатических лекарств.В Красногвардейском районе Петербурга собираются построить завод по производству гомеопатических средств.

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