Новый экспортный бум: Россия нашла более прибыльные альтернативы природному газу Татьяна АрестоваОтказ Европы от российского природного газа, задуманного как наказание за начало специальной военной операции на Украине, может обернуться для России неожиданными преимуществами.
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