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Турецкий журналист: у нас в стране никто не следит за Дзюбой

Турецкий журналист: у нас в стране никто не следит за Дзюбой

Турецкий журналист Сияменд Качмаз ответил на вопрос, следят ли в стране за игрой нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее выступал за «Адана Демирспор».

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