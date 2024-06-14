В Калужской области юнармейцы и участники «Движения первых» в разных районах присоединились к флешмобу «Дети против мошенничества!»

По инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Калужской области Александра Погудина отряды юнармейцев из разных районов области совместно с инспекторами ПДН принимают участие в флешмобе «Дети против интернет-мошенников!», организованном УМВД России по Калужской области.
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