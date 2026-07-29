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Пентагон прижал союзников. Теперь Европа будет платить за себя сама

Пентагон прижал союзников. Теперь Европа будет платить за себя сама

Момент, которого многие европейские лидеры ждали с нервным нетерпением, наступил вчера вечером, когда заместитель военного министра США Элбридж Колби объявил, что США, наконец-то, проведут обещанный обзор своего военного присутствия в рамках пересмотра обязательств перед НАТО.

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