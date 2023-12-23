Армия России сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию около Новодонецкого и Червоного

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции Вооруженные силы РФ сорвали попытки ВСУ провести ротацию боевиков и нанесли удар по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.
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