Четверых человек спасли из снежного заноса в Жетысуской области

Автомобиль с людьми застрял в снежном заносе в Алакольском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, автомобиль с людьми застрял в снежном заносе в Алакольском районе на автодороге республиканского значения Кабанбай-Ушбулак.
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