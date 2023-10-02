Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Учимся вышивать французские узелки

Учимся вышивать французские узелки

Сложность: средняяМатериалы: пяльцы, хлопковое мулине Возможно, многие уже освоили этот элемент в вышивке.

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Комментарии
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Valentinamarta Дорошенко
Неудачно выбрали цвет ниток. Вышитый стебельчатым швом фрагмент ярче, чем узелок,  отвлекает от главного в мастер- классе. В телефоне сложно рассмотреть светло-зелёную нитку.
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19 час.
L
Leila
Да , я тоже хотела об.этом сказать .Ничего толком не смогла разглядеть .
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14 час.

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