Учимся вышивать французские узелки

Неудачно выбрали цвет ниток. Вышитый стебельчатым швом фрагмент ярче, чем узелок, отвлекает от главного в мастер- классе. В телефоне сложно рассмотреть светло-зелёную нитку.

L

Leila

Да , я тоже хотела об.этом сказать .Ничего толком не смогла разглядеть .