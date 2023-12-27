Генерал НАТО предсказал крах Запада из-за конфликта с Россией

Генерал НАТО Бэрронс предсказал, что Запад может не пережить XXI век Британский генерал НАТО в отставке Ричард Бэрронс в интервью газете National предсказал крах Запада из-за конфликта с Россией, он может не пережить XXI век.
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