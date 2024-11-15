Врач Бокерия перечислил цели чемпионата по ходьбе «Человек идущий»

Кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия рассказал о целях чемпионата по ходьбе «Человек идущий». «Этот проект — о здоровье, энергии и привычке делать движение частью своей жизни», — заявил врач в беседе с газетой «Известия».
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