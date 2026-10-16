Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Сегодня в Казани на пресс-конференции, посвященной Республиканской премии «Герои Нашего Времени – 2026», депутат Государственной Думы РФ VIII созыва и депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обратила внимание на возраст проекта и его востребованность.
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