Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Сегодня в Казани на пресс-конференции, посвященной Республиканской премии «Герои Нашего Времени – 2026», депутат Государственной Думы РФ VIII созыва и депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова обратила внимание на возраст проекта и его востребованность.