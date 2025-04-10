По России распространяется сорняк похуже борщевика

В России стремительно распространяется опасный сорняк — "Богемская рейнутрия". По словам ученых, этот гибридный вид с мощной корневой системой способен разрушать фундаменты зданий и наносить серьезный ущерб при строительстве.
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