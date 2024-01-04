Пусть сбывается Рождественская мечта

Сегодня в рамках новогодней благотворительной акции ´Рождественская мечта´, проходящей под эгидой акции ´Наши дети´, главный специалист Бобруйского райсовета депутатов Наталья Войтенкова, председатель Горбацевичского сельисполкома Галина Пригара и председатель Совета БРО Белорусской партии ´Белая Русь´ Ирина Старовойтова отправились в деревню Горох .
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