Представлен Hyundai Inster — новый автомобиль бренда

Hyundai продолжает расширять свою линейку кроссовером с новым Inster — полностью электрической версией субкомпактного кроссовера Casper, который отличается удлиненной колесной базой и более современными технологиями в салоне.
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