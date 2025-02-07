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Депутат Бессараб допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила сокращение рабочей недели до 36 часов в России. О вероятности сокращения рабочей недели депутат высказалась в разговоре с «Лентой.

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Комментарии
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Samarium
И соответствовать этому будет зарплата.....вот только, на какие шиши люди будут кормить своих народившихся детей???   Предварительно следует зарплату депутатов всех уровней и чиновников сделать соответствующей РЕАЛЬНОЙ зарплате трудящихся в  данном регионе страны и чтобы никаких доплат, льгот, привилегий им НЕ БЫЛО....
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15 час.
Alexp69
Кто-то разучился считать? В 4 - дневной рабочей неделе 32 часа. Или этот кто-то готовит нас к 9-часовому рабочему дню? Так это, извините, penis. Хватит с вас пенсионной реформы, господа депутаты.
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7 час.
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