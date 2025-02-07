Депутат Бессараб допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России

Samarium

И соответствовать этому будет зарплата.....вот только, на какие шиши люди будут кормить своих народившихся детей??? Предварительно следует зарплату депутатов всех уровней и чиновников сделать соответствующей РЕАЛЬНОЙ зарплате трудящихся в данном регионе страны и чтобы никаких доплат, льгот, привилегий им НЕ БЫЛО....