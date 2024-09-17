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Нашествие варваров: чего на самом деле хотят от России незаконные мигранты

Нашествие варваров: чего на самом деле хотят от России незаконные мигранты

Сегодня в России резко обострилась проблема с мигрантами, хлынувшими в нашу страну из Средней Азии, а также некоторых республик Кавказа.

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Комментарии
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Алексей Тан
Нашествие варваров: чего на самом деле хотят от России незаконные мигранты =======================... Того же самого, что и во времена советиус (си-см-си-ре), Что бы Русские и коренной народ России... работали на НИХ..... на жителей Юга (т.н. мигрантов) и на другие окраины!... С этой целью и был создан проект си-си-си-ре!!!.
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2 час.
КК
Коля Колянов
Придётся мастурбеков прореживать слишком много сорной травы.
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1 час.
Евгений Сорокин
ЧЕМ?  У Вас есть свой автомат, пулемёт, гранатомёт?  Вот то-то. А продажные полицаи у меня конфисковали охотничье ружьё по лживому обвинению, за деньги.  Сцуки...  И чем прореживать-то? И кого?
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1 час.

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