Алексей Тан

Нашествие варваров: чего на самом деле хотят от России незаконные мигранты =======================... Того же самого, что и во времена советиус (си-см-си-ре), Что бы Русские и коренной народ России... работали на НИХ..... на жителей Юга (т.н. мигрантов) и на другие окраины!... С этой целью и был создан проект си-си-си-ре!!!.