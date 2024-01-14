В Белгороде испытали конструкции, которые защитят жителей от обстрелов

БЕЛГОРОД, 14 января, ФедералПресс. В Белгороде провели испытания железобетонных конструкций с двойным армированием, которыми будут защищать остановки общественного транспорта и другие места скопления людей от обстрелов со стороны Украины.
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