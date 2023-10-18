Стало известно число переданных США ракет ATACMS Украине

Как сообщает американская газета The New York Times, США передали Украине всего 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью 165 километров Напомним, вчера сообщалось о первом применении ВСУ этих ракет для удара по Бердянску.
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