С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 22 августа по 21 сентября в области пройдет республиканская профилактическая акция ´В центре внимания - дети!´.
С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 22 августа по 21 сентября в области пройдет республиканская профилактическая акция ´В центре внимания - дети!´.
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