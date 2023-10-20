Кремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России AlexCoderКремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России AlexCoder Москва задала Риге весьма интересный вопрос, отвертеться от которого не получится Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для России.