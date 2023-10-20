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Кремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России

Кремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России

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