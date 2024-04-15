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Небензя: Россия призывает Израиль отказаться от силовых акций на Ближнем Востоке

Небензя: Россия призывает Израиль отказаться от силовых акций на Ближнем Востоке

Москва призывает Израиль отказаться от силовых акций на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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