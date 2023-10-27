Юрий Кот Что такое хуцпа? Да, собственно, всё поведение Израиля - это одна сплошная хуцпа.
Тель-Авив возмущён приездом ХАМАС в Москву? Шта? А с чего бы это? Мы же не возмущались вашей помощи украинским нацистам
Комментарии
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Лариса Данилова
А с какого бодуна хвост решил командовать слоном? Это даже не моська!!! За убийство и за то, что уродовали наших ребят ответите! Мы вас породили, мы вас и сотрем! На вас найдется болт. Много пташечка напела, пора кошечке позавтракать!
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2 д.
Компанцев Сергей
Мы же не возмущались вашей помощи украинским нацистам факт вы на украине убивали русских факт и деньги брали у гравета и клялись что убьете всех 400 лет и не получилось а каждый еврей живет на моей земле факт , сталин сдал в аренду а где золото еврее с 1947 года и по сей декнь вам осталось там жить до 31.12. 24 года
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2 д.
Володя Щербаков
У нас в РФ много мусульман и никогда не было непонимание. Кто какой веры и тд..Мы Русские не все по крови,но во первых мы Россияне,а это главное..Значит мы Русские гордый и красивый Народ хоть и разной национальности.Видимо Израилю далеко до нас раз не могут жить в мире с другими Нациями.
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2 д.
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