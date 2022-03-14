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Сколько беженцев официально въехало в Молдову за последние 12 часов

Сколько беженцев официально въехало в Молдову за последние 12 часов

Пограничная полиция сообщила, сколько беженцев пересекло государственную границу за последние сутки. Согласно представленной информации, на всех пунктах пропуска регистрируется минимальный поток пассажиров и транспортных средств, очередей нет.

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