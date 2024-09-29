Рязанка родила ребёнка в машине «скорой помощи»

Автомобиль вёз женщину в Перинатальный центр, до которого оставалось примерно 12 минут езды. По прибытии в медучреждение, ребёнка передали врачам, состояние новорожденного расценили как удовлетворительное.
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