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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанка родила ребёнка в машине «скорой помощи»

Рязанка родила ребёнка в машине «скорой помощи»

Автомобиль вёз женщину в Перинатальный центр, до которого оставалось примерно 12 минут езды. По прибытии в медучреждение, ребёнка передали врачам, состояние новорожденного расценили как удовлетворительное.

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