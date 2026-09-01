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Царьград

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Бардюк назвал леопарда символом экологической дипломатии России

Бардюк назвал леопарда символом экологической дипломатии России

Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк назвал дальневосточного леопарда идеальным символом экологической дипломатии на Дальнем Востоке.

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