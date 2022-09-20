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«Подготовка к школе» — развод или польза? Стоит ли платить за такие занятия

«Подготовка к школе» — развод или польза? Стоит ли платить за такие занятия

Ежегодно родители будущих первоклашек сталкиваются с дилеммой: нужно ли тратить немалые деньги и время для подготовки к школе в платных развивающих центрах? Aif.

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