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Царьград

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Газпром трансгаз Сургут" возглавил рейтинг "Экология. Кадры. Государство

Газпром трансгаз Сургут" возглавил рейтинг "Экология. Кадры. Государство

В августовском ЭКГ-рейтинге 2026 года лидерами стали "Газпром трансгаз Сургут", "Полюс" и Атомный энергопромышленный комплекс.

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