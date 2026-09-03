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Говырин: студенты-целевики могут получать выплаты из местных бюджетов

Говырин: студенты-целевики могут получать выплаты из местных бюджетов

Студенты-целевики могут рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты из местных бюджетов, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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