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Аргументы и Факты

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Кома вместо отдыха в Таиланде: новые детали смерти модели из РФ после ДТП

Кома вместо отдыха в Таиланде: новые детали смерти модели из РФ после ДТП

В конце марта этого года на таиландском острове Пхукет произошла авария, которая разделила жизнь 29-летней российской модели Екатерины Блиновой на «до» и «после».

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