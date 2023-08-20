Военное обозрение

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Американское издание: Предложенные Западом мирные инициативы не устраивают ни Россию, ни Украину

Американское издание: Предложенные Западом мирные инициативы не устраивают ни Россию, ни Украину

Сделавший ставку на украинское контрнаступление коллективный Запад все чаще начинает говорить о необходимости прекращения конфликта путем диалога, предлагая различные варианты остановки боевых действий.

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