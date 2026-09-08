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KP.RU: 21% россиян рассказали, что в их семьях бабушки и дедушки не принимают активного участия в воспитании внуков

KP.RU: 21% россиян рассказали, что в их семьях бабушки и дедушки не принимают активного участия в воспитании внуков

В понедельник, 7 сентября, отмечался День внучат, который напомнил о важности семейных ценностей. По данным опроса сайта KP.

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