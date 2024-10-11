Генерал Алаудинов: у ВСУ обрушился фронт как минимум на десяти участках

Для украинских боевиков фронт посыпался как минимум на десяти участках. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
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