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Чувашиядә Урмай авылы мәктәбенең 160 еллыгын бәйрәм иттеләр

Чувашиядә Урмай авылы мәктәбенең 160 еллыгын бәйрәм иттеләр

Чувашиянең Комсомол муниципаль округының Урмай урта гомуми белем бирү мәктәбендә зур бәйрәм – 160 еллык юбилей булды.

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