10 самых интересных разработок российских ученых 2024 года

Каждый год в России совершаются тысячи научных открытий. Результаты исследований помогают ставить диагнозы и лечить серьезные заболевания, бороться с мошенниками, производить экологичное топливо из отходов, создавать человекоподобный искусственный интеллект и осуществлять еще многое другое.