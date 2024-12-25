10 самых интересных разработок российских ученых 2024 года

Каждый год в России совершаются тысячи научных открытий. Результаты исследований помогают ставить диагнозы и лечить серьезные заболевания, бороться с мошенниками, производить экологичное топливо из отходов, создавать человекоподобный искусственный интеллект и осуществлять еще многое другое.
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