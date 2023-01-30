Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Азмун может перейти в «Марсель». «Байер» ведет переговоры о продаже экс-форварда «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Байер». По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о покупке иранского футболиста начал «Марсель».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх