"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

Автор: Олег Беликов Сергея врачи буквально вытащили с того света после тяжёлого ранения. Однако радость от возвращения домой быстро исчезла.
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А судья то в армии служил.?
Опять голосовали за этих беспредельщиков- ЕР! Радуются рекордным процентам... Наверняка эти местные "царьки" члены ЕР!
Похоже, что история правдива, сам знаю людей. которые побывали в подобной ситуации. На закон здесь надеяться бесполезно, ибо те, кто противостоит парню и есть закон. Кто то может поспорить. но в нашей стране это так. Только общественный резонанс может повлиять на ситуацию, только собравшись вместе мы можем помочь друг другу.
Пока Колокольцев « спит» может ФСБ и Генпрокуратура « заинтересуется» деятельностью этой « парочки», проведет аудит доходов- расходов и с конфискацией отправит « поработать на Севере « на благо Родины» с максимальным сроком?! Как надоели эти « из грязи в князи», возомнившие себя « пупами земли».
В 1990 году многое казалось незыблемым. Да 1916 год не больно тревожил. А глупость и жадность чинушных "элит" привели к потрясениям в России. Ауу, наверху. России не нужны революции
Пора создать правозащитную Партию участников СВО , с правом полной защиты (физической, моральной, юридической и СИЛОВОЙ) от всякой нечисти!!