Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 365 подписчиков

"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

Автор: Олег Беликов Сергея врачи буквально вытащили с того света после тяжёлого ранения. Однако радость от возвращения домой быстро исчезла.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Смирнов
Алексей Смирнов

Похоже, что история правдива, сам знаю людей. которые побывали в подобной ситуации. На закон здесь надеяться бесполезно, ибо те, кто противостоит парню и есть закон. Кто то может поспорить. но в нашей стране это так. Только общественный резонанс может повлиять на ситуацию, только собравшись вместе мы можем помочь друг другу.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Пока Колокольцев « спит» может ФСБ  и Генпрокуратура « заинтересуется» деятельностью этой « парочки», проведет аудит доходов- расходов и с конфискацией отправит « поработать на Севере « на благо Родины» с максимальным сроком?! Как надоели эти « из грязи в князи», возомнившие себя « пупами земли».